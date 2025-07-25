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Регион
25 июля, 15:33

Замглавы Химок отправили под домашний арест по обвинению в получении взятки

Суд отправил замглавы Химок Жданкину под домашний арест на два месяца

Ирина Жданкина. Обложка © Telegram / ХИМКИ | Администрация городского округа

Ирина Жданкина. Обложка © Telegram / ХИМКИ | Администрация городского округа

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий Ирины Жданкиной. Решение принято в рамках расследования дела о получении ею взятки в особо крупном размере. Чиновница пробудет под домашним арестом два месяца, сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок два месяца», — сообщили представители судебного органа.

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Напомним, накануне утром в городском округе Химки Московской области были задержаны заместитель главы Ирина Жданкина и руководитель управления по развитию территорий Евгения Янченко. Параллельно с этим в мэрии проведены обыски. А бывший замглавы Химок Николай Минаев быстро сориентировался и покинул Россию после возбуждения уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

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Ольга Сливченко
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