Замглавы Химок отправили под домашний арест по обвинению в получении взятки

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для заместителя главы городского округа Химки по вопросам развития территорий Ирины Жданкиной. Решение принято в рамках расследования дела о получении ею взятки в особо крупном размере. Чиновница пробудет под домашним арестом два месяца, сообщает пресс-служба суда.