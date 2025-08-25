Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда РФ
Обложка © ТАСС/Кухмарь Кирилл
Генпрокурор Игорь Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщила Высшая квалификационная коллегия судей, завершившая приём заявок.
«На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича – генерального прокурора Российской Федерации», — сказано в сообщении.
В случае положительного решения коллегия выдаст кандидату рекомендацию и направит заключение президенту России. После этого проверка кандидатуры продолжится в президентской комиссии, и при успешном прохождении её вынесут на утверждение Совета Федерации. Напомним, что председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.
Напомним, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) на должность председателя Верховного суда. Назначение на этот пост осуществляется Советом Федерации по представлению президента при наличии положительного заключения ВККС. В августе 2023 года президент Владимир Путин присвоил 49-летнему Краснову звание заслуженного юриста РФ за вклад в укрепление законности.