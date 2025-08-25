Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда РФ

Генпрокурор Игорь Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщила Высшая квалификационная коллегия судей, завершившая приём заявок.

«На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича – генерального прокурора Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В случае положительного решения коллегия выдаст кандидату рекомендацию и направит заключение президенту России. После этого проверка кандидатуры продолжится в президентской комиссии, и при успешном прохождении её вынесут на утверждение Совета Федерации. Напомним, что председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.