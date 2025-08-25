Генпрокурор Краснов подал заявку на должность главы Верховного суда

Генпрокурор России Игорь Краснов претендует на пост председателя Верховного суда и уже подал соответствующее заявление в квалификационную коллегию. Об этом прессе сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ Николай Тимошин.

«В Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — заявил Тимошин.

Назначение на эту должность проводит Совет Федерации по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС.

22 августа президент России Владимир Путин присвоил Краснову звание заслуженного юриста Российской Федерации, отметив его заслуги в укреплении законности. 49-летний Краснов возглавляет Генпрокуратуру РФ с января 2020 года. До этого он занимал пост зампредседателя СК.