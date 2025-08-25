Радио «судного дня» озадачило вторым страшным предсказанием за сутки

Загадочная «радиостанция судного дня» УВБ-76 повторила в эфире два сообщения, которые уже звучали на данной частоте три года назад. Первое содержало непонятное слово «нардосаж» и прозвучало в 13:12 по Москве, второе вышло в эфир в 14:25 и содержало шифровку со словом «пулолед».

«25.08.25 14:25 по мск. НЖТИ 37931 ПУЛОЛЕД 6990 2692», — прозвучало на радиоволне.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с начала 1976 года. Специалисты прозвали частоту«Жужжалка», так как в основном там звучат шумы и раздаётся непонятный треск. Однако радиолюбители связывают шифровки с предстоящими мировыми событиями и ищут скрытый смысл.