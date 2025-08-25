Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 16:32

Радио «судного дня» озадачило вторым страшным предсказанием за сутки

Радиостанция УВБ-76 передала вторую за день шифровку со словом пулолед

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Загадочная «радиостанция судного дня» УВБ-76 повторила в эфире два сообщения, которые уже звучали на данной частоте три года назад. Первое содержало непонятное слово «нардосаж» и прозвучало в 13:12 по Москве, второе вышло в эфир в 14:25 и содержало шифровку со словом «пулолед».

«25.08.25 14:25 по мск. НЖТИ 37931 ПУЛОЛЕД 6990 2692», — прозвучало на радиоволне.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с начала 1976 года. Специалисты прозвали частоту«Жужжалка», так как в основном там звучат шумы и раздаётся непонятный треск. Однако радиолюбители связывают шифровки с предстоящими мировыми событиями и ищут скрытый смысл.

Загадочное радио Судного дня выдало в эфир три шифра за час, один из них содержит «‎каюк»
Загадочное радио Судного дня выдало в эфир три шифра за час, один из них содержит «‎каюк»

Как ранее писал Life.ru, сегодня, 25 августа, «радиостанция судного дня» уже выдала в эфир странное сообщение «НЖТИ 61006 НАРДОСАЖ 4520 9365». Запись попала в логи наблюдателей, которые продолжают отслеживать работу таинственного передатчика.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar