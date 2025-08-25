Радио «судного дня» озадачило вторым страшным предсказанием за сутки
Радиостанция УВБ-76 передала вторую за день шифровку со словом пулолед
Загадочная «радиостанция судного дня» УВБ-76 повторила в эфире два сообщения, которые уже звучали на данной частоте три года назад. Первое содержало непонятное слово «нардосаж» и прозвучало в 13:12 по Москве, второе вышло в эфир в 14:25 и содержало шифровку со словом «пулолед».
«25.08.25 14:25 по мск. НЖТИ 37931 ПУЛОЛЕД 6990 2692», — прозвучало на радиоволне.
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с начала 1976 года. Специалисты прозвали частоту«Жужжалка», так как в основном там звучат шумы и раздаётся непонятный треск. Однако радиолюбители связывают шифровки с предстоящими мировыми событиями и ищут скрытый смысл.
Как ранее писал Life.ru, сегодня, 25 августа, «радиостанция судного дня» уже выдала в эфир странное сообщение «НЖТИ 61006 НАРДОСАЖ 4520 9365». Запись попала в логи наблюдателей, которые продолжают отслеживать работу таинственного передатчика.