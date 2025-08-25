Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк

В Курске на 103-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Мария Александровна Малюк. О кончине ветерана сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Невосполнимая утрата. В возрасте 102 лет ушла участница Великой Отечественной войны, почётный гражданин Курска Мария Александровна Малюк», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Мария Малюк внесла свой вклад в победу над фашизмом с самого начала войны, помогая строить оборонительные рубежи. Позже она прошла обучение по программе молодого краснофлотца и служила оператором связи в противовоздушной обороне Черноморского флота, где ей довелось много времени проводить на подводных лодках.

За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, Мария Александровна была удостоена множества боевых наград. Среди ее медалей — «За оборону Кавказа», «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За взятие Берлина».