Трамп связал ситуацию на Украине с конфликтом личностей — это осложнит перемирие

Президент США Дональд Трамп признался, что считал украинский конфликт наиболее лёгким в свете вопроса его завершения. Однако теперь противостояние видится ему «конфликтом личностей», поэтому его финала достичь будет тяжело.

«И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой лёгкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьёзными конфликтами личностей. Это один из таких моментов», — пояснил журналистам Трамп.

Тем не менее американский лидер верит в скорейшее завершение украинского конфликта, несмотря на все трудности. Он не стал прогнозировать сроки, но заверил, что рано или поздно будет достигнуто перемирие.