Таксист в Подмосковье отказался везти ветерана СВО с ампутацией руки и ноги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilia Ulianov
В Подмосковье водитель такси Магомедрасул С. отказался выполнять заказ, когда увидел пассажира — ветерана СВО с ампутированными рукой и ногой. О неприятном инциденте рассказала супруга военнослужащего Анастасия, сообщает информагентство «Регнум».
«Водитель взял заказ и приехал на адрес, но увидел, что Кирилл на инвалидном кресле — отказался от поездки. Служба поддержки дала промокод на 100 рублей», — приводит издание слова женщины.
Анастасия уточнила, что инвалидная коляска её мужа без проблем помещается в багажник автомобиля, а сам он способен самостоятельно сесть в салон. По данным агентства, травмы, приведшие к ампутации, боец получил при выполнении задач в зоне специальной военной операции. После возвращения с фронта ветеран открыл собственную токарную мастерскую.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге вводится запрет на использование труда иностранных граждан в качестве курьеров и в сфере пассажирских перевозок. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Данная мера призвана упорядочить рынок труда и усилить уровень безопасности в этих отраслях.