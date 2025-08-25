Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 19:08

Дегтярёв предложил ввести обязательный список литературы для футболистов

Михаил Дегтярёв. Обложка © VK / Михаил Дегтярёв

Михаил Дегтярёв. Обложка © VK / Михаил Дегтярёв

В России призвали утвердить обязательный список литературы для футболистов, чтобы спортсмены развивались в интеллектуальном плане. Соответствующую идею озвучил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Поэтому мы с РФС ещё эту тему обсудим, мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте. Тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов. Может быть, перечень книг утвердим, которые они будут брать перед матчами, читать и на сборах», — заявил министр.

Оказалось, что россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
Оказалось, что россияне чаще занимаются спортом, чем сексом

Ранее в России прокомментировали наболевший для многих вопрос о колоссальных зарплатах футболистов. В частности председатель консультативного совета ФК «Динамо» призвал урезать гонорары игроков, которые смотрятся всё более абсурдно на фоне вооружённого конфликта на Украине.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Михаил Дегтярев
  • Минспорт РФ
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar