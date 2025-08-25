Дегтярёв предложил ввести обязательный список литературы для футболистов
Михаил Дегтярёв. Обложка © VK / Михаил Дегтярёв
В России призвали утвердить обязательный список литературы для футболистов, чтобы спортсмены развивались в интеллектуальном плане. Соответствующую идею озвучил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
«Поэтому мы с РФС ещё эту тему обсудим, мы скоро встретимся в большом составе в Минспорте. Тему подготовки, в том числе интеллектуальной, наших футболистов. Может быть, перечень книг утвердим, которые они будут брать перед матчами, читать и на сборах», — заявил министр.
Ранее в России прокомментировали наболевший для многих вопрос о колоссальных зарплатах футболистов. В частности председатель консультативного совета ФК «Динамо» призвал урезать гонорары игроков, которые смотрятся всё более абсурдно на фоне вооружённого конфликта на Украине.