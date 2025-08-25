Лепс послал ни три буквы журналиста за вопрос о настроении на Новой волне

Певец Григорий Лепс грубо ответил журналистам на фестивале «Новая волна» в Казани. Музыкант шёл по красной дорожке вместе со своей юной невестой Авророй Кибой. Его вывел из себя невинный вопрос журналиста: «Как ваше настроение?».

Лепс коротко ответил, что настроение у него не очень. Журналист попытался узнать в чём дело, что тоже не понравилось звезде. Он двумя матерными словами послал собеседника. Всё это время его возлюбленная стояла рядом и пыталась сгладить неловкий момент своей улыбкой.