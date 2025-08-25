Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 17:55

Лепс послал ни три буквы журналиста за вопрос о настроении на Новой волне

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Певец Григорий Лепс грубо ответил журналистам на фестивале «Новая волна» в Казани. Музыкант шёл по красной дорожке вместе со своей юной невестой Авророй Кибой. Его вывел из себя невинный вопрос журналиста: «Как ваше настроение?».

Лепс коротко ответил, что настроение у него не очень. Журналист попытался узнать в чём дело, что тоже не понравилось звезде. Он двумя матерными словами послал собеседника. Всё это время его возлюбленная стояла рядом и пыталась сгладить неловкий момент своей улыбкой.

Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?
Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?

К слову, в прошлом году звёздная парочка тоже посетила «Новую волну» в Сочи, и, пользуясь случаем, журналисты решили поинтересоваться, когда влюблённые сыграют свадьбу. Ответ они получили, но тоже довольно жёсткий. Лепс пригрозил журналисту похоронами.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar