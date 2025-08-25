Десять мощных вспышек произошло на Солнце за сутки

На Солнце продолжается рост активности — за неполные сутки зафиксировано уже десять солнечных вспышек, включая три события сильного уровня М. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«На Солнце продолжается рост активности. За неполные сутки зарегистрировано уже десять солнечных вспышек, в том числе три события сильного уровня M», — говорится в сообщении лаборатории.

Последняя вспышка М-класса произошла в 18:18 по московскому времени на восточном краю Солнца в скрытой за горизонтом группе пятен. Учёные отметили, что на данный момент воздействие солнечной активности на Землю практически исключено, однако решающими в этом плане станут ближайшие пару дней, когда можно будет оценить возможные последствия для магнитосферы и работы электронного оборудования.