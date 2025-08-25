Юрия Антонова увезли на скорой перед концертом в Казани
Юрий Антонов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Народного артиста России Юрия Антонова увезла скорая перед началом его выступления на «Новой волне» в Казани. Об этом сообщает Mash.
По сведениям телеграм-канала, у 80-летнего певца проблемы с давлением. Самочувствие артиста резко ухудшилось, когда он находился за кулисами, его выступление отменено.
Ранее Life.ru рассказывал, что Юрий Антонов не присутствовал на церемонии «Триумф года» из-за травмы. Он повредил ногу, когда делал ремонт дома. Его друг, поэт Владимир Ильичёв, связал происшествие с энергичностью 80-летнего музыканта.