25 августа, 18:48

Юрия Антонова увезли на скорой перед концертом в Казани

Mash: Юрия Антонова госпитализировали перед началом выступления в Казани

Юрий Антонов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Народного артиста России Юрия Антонова увезла скорая перед началом его выступления на «Новой волне» в Казани. Об этом сообщает Mash.

По сведениям телеграм-канала, у 80-летнего певца проблемы с давлением. Самочувствие артиста резко ухудшилось, когда он находился за кулисами, его выступление отменено.

Близкий друг Юрия Антонова рассказал о «тайных детях» композитора
Близкий друг Юрия Антонова рассказал о «тайных детях» композитора

Ранее Life.ru рассказывал, что Юрий Антонов не присутствовал на церемонии «Триумф года» из-за травмы. Он повредил ногу, когда делал ремонт дома. Его друг, поэт Владимир Ильичёв, связал происшествие с энергичностью 80-летнего музыканта.

