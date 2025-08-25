Бизнесмен Сергей Белюскин погиб, влетев в отбойник на Aston Martin в Москве
Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в ДТП в Москве. Его спорткар Aston Martin столкнулся с отбойником под Живописным мостом. По данным SHOT, предварительно, у 57-летнего предпринимателя возникли проблемы с сердцем во время управления автомобилем.
Водитель некоторое время «петлял» по дороге, прежде чем врезаться в отбойник. После столкновения очевидцы смогли разблокировать дверь и вызвать скорую помощь. Пока ехали медики, пострадавшему делали искусственное дыхание. Прибывшие врачи пытались спасти бизнесмена, но он скончался на месте.
Предполагаемо, Aston Martin бизнесмена Сергея Белюскина. Фото © SHOT
Ранее Life.ru сообщал, как в массовом ДТП под Ростовом погибли двое взрослых и пострадали двое детей. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе.
Обложка © SHOT