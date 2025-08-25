Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 19:44

Бизнесмен Сергей Белюскин погиб, влетев в отбойник на Aston Martin в Москве

Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в ДТП в Москве. Его спорткар Aston Martin столкнулся с отбойником под Живописным мостом. По данным SHOT, предварительно, у 57-летнего предпринимателя возникли проблемы с сердцем во время управления автомобилем.

Водитель некоторое время «петлял» по дороге, прежде чем врезаться в отбойник. После столкновения очевидцы смогли разблокировать дверь и вызвать скорую помощь. Пока ехали медики, пострадавшему делали искусственное дыхание. Прибывшие врачи пытались спасти бизнесмена, но он скончался на месте.

Предполагаемо, Aston Martin бизнесмена Сергея Белюскина. Фото © SHOT

Предполагаемо, Aston Martin бизнесмена Сергея Белюскина. Фото © SHOT

Под Новосибирском автомобиль протаранил женщину с коляской на тротуаре, момент попал на видео
Под Новосибирском автомобиль протаранил женщину с коляской на тротуаре, момент попал на видео

Ранее Life.ru сообщал, как в массовом ДТП под Ростовом погибли двое взрослых и пострадали двое детей. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе.

BannerImage

Обложка © SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar