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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 01:46

Восемь сдавшихся в плен боевиков ВСУ доставили к следователям в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

В Курской области под следствие попали восемь пленных из Вооружённых сил Украины (ВСУ). В их действиях выявили признаки преступлений против мирного населения региона. Боевиков доставили к военным следователям для допроса, сообщили в правоохранительных органах.

«Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса»,приводит комментарий собеседника ТАСС.

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Известно, что троих из них задержали на минувшей неделе.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак ВСУ на российские регионы. В результате ударов БПЛА с 16 по 17 августа пострадали мирные жители. Также боевики причинили серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре.

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Лия Мурадьян
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