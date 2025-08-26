Володин встретился с Си Цзиньпином и передал ему добрые пожелания от Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой передал приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. В ходе своего официального визита в Китайскую Народную Республику он также поделился результатами десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Всекитайским собранием народных представителей, которое прошло в Пекине.

Кроме того, Володин провёл переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, где обсуждались вопросы расширения межпарламентского взаимодействия в рамках углубления стратегического партнёрства двух стран. Цель визита российской делегации заключается в укреплении координации по важнейшим международным вопросам и реализации совместных проектов в области торговли и экономики.