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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 06:43

Володин встретился с Си Цзиньпином и передал ему добрые пожелания от Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой передал приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. В ходе своего официального визита в Китайскую Народную Республику он также поделился результатами десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Всекитайским собранием народных представителей, которое прошло в Пекине.

Кроме того, Володин провёл переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, где обсуждались вопросы расширения межпарламентского взаимодействия в рамках углубления стратегического партнёрства двух стран. Цель визита российской делегации заключается в укреплении координации по важнейшим международным вопросам и реализации совместных проектов в области торговли и экономики.

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А на 31 августа поездка в Китайскую Народную Республику намечена у самого Путина. Предполагается, что его визит продлится три дня, в течение которых пройдёт ряд переговоров между делегациями двух стран.

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Артём Гапоненко
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