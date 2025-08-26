Собянин назвал число находящихся в зоне СВО москвичей

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) сейчас выполняют боевые задачи около 90 тысяч жителей Москвы. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью kp.ru.

«Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО. Часть ребят — это профессиональные военные. Вы знаете, что Москва при заключении контрактов делает большие разовые выплаты и ежемесячные доплаты», — сказал градоначальник.

Он заметил, что власти обращают отдельное внимание на важность помощи волонтёров и медицинской реабилитации участников СВО. Как напомнил Собянин, в Москве работают крупнейшие госпитали для получивших ранения военнослужащих, а также создан крупнейший во всей России реабилитационный центр. Семьям солдат СВО, помимо этого, оказывают помощь с устройством на работу, лечением и восстановлением после службы.