Ситуация с бензином
Специальная военная операция
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 07:59

В Харьковской области призвали Киев ускориться с решением по миру

Ганчев: Киеву стоит быстрее принять решение по мирному соглашению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев высказал мнение, что Киеву следует ускориться с принятием решения относительно мирных договорённостей. Он пояснил, что с каждым новым раундом переговоров условия для украинской стороны могут становиться иными, а линия боевого соприкосновения будет продолжать смещаться в западном направлении.

В разговоре с РИА «Новости» Ганчев отметил, что кураторы Киева не соглашаются ни на какие условия и отклоняют все предложения, поступающие от России. Он добавил, что сложно предсказать дальнейшее развитие событий и то, насколько расширится зона боевых действий. Чиновник выразил уверенность, что условия действительно будут меняться, поэтому Киеву необходимо действовать быстрее.

Команда Трампа обрывает провода «‎будущему президенту» Украины после выходок Зеленского
Команда Трампа обрывает провода «‎будущему президенту» Украины после выходок Зеленского

Ранее с заявлением выступил и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera он сообщил, что Украина не рассматривает возможность проведения конституционного референдума для признания российского статуса Крыма и четырёх новых регионов. Ермак подчеркнул, что на данный момент его страна не намерена идти на территориальные уступки, хотя и осознаёт, что не в силах вернуть утраченные земли военным путём.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar