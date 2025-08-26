В Харьковской области призвали Киев ускориться с решением по миру
Ганчев: Киеву стоит быстрее принять решение по мирному соглашению
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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев высказал мнение, что Киеву следует ускориться с принятием решения относительно мирных договорённостей. Он пояснил, что с каждым новым раундом переговоров условия для украинской стороны могут становиться иными, а линия боевого соприкосновения будет продолжать смещаться в западном направлении.
В разговоре с РИА «Новости» Ганчев отметил, что кураторы Киева не соглашаются ни на какие условия и отклоняют все предложения, поступающие от России. Он добавил, что сложно предсказать дальнейшее развитие событий и то, насколько расширится зона боевых действий. Чиновник выразил уверенность, что условия действительно будут меняться, поэтому Киеву необходимо действовать быстрее.
Ранее с заявлением выступил и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera он сообщил, что Украина не рассматривает возможность проведения конституционного референдума для признания российского статуса Крыма и четырёх новых регионов. Ермак подчеркнул, что на данный момент его страна не намерена идти на территориальные уступки, хотя и осознаёт, что не в силах вернуть утраченные земли военным путём.