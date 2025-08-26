Запад вырастил монстра, который теперь норовит вернуться и разворошить его логово. Об этом заявил крымский депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя угрозы Владимира Зеленского взорвать газопровод «Дружба», по которому Венгрия и Словакия получают энергоресурсы.

По его мнению, подобные заявления свидетельствуют о том, что терроризм не признаёт национальных рубежей, а зло, которое было взращено на Западе, теперь возвращается к нему же.