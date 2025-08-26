В Госдуме предостерегли ЕС об угрозе от взращённого им же монстра после шантажа Зеленского
Депутат ГД Шеремет: Угрозы Зеленского Венгрии — тревожная ласточка для Запада
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Запад вырастил монстра, который теперь норовит вернуться и разворошить его логово. Об этом заявил крымский депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя угрозы Владимира Зеленского взорвать газопровод «Дружба», по которому Венгрия и Словакия получают энергоресурсы.
По его мнению, подобные заявления свидетельствуют о том, что терроризм не признаёт национальных рубежей, а зло, которое было взращено на Западе, теперь возвращается к нему же.
«Это первая тревожная ласточка со стороны Зеленского, который будет шантажировать западные страны и впредь, если они будут отказывать в деньгах или оружии, для удовлетворения его диктаторских прихотей», — отметил Шеремет в ответ на вопрос РИА «Новости».
Однако не стоит исключать, что ЕС сам согласовал обстрелы трубопровода «Дружба», чтобы надавить на Будапешт. Ранее Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, а теперь существование «Дружбы» будет зависеть от позиции Будапешта. Так Киев угрожает стране, которая не хочет пускать беднейшую из всех европейских государств в Евросоюз. В Словакии заявили, что украинский политик сошёл с ума, раз позволяет себе такие вещи, а венгерский премьер Орбан в ответ на угрозы лишь убедился в правильности выбранного курса в отношении Киева.