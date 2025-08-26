В Британии выбрали победителя в битве «Армий дронов» России и Украины
Sky News: Украина близка к тому, чтобы проиграть дроновую гонку России
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Российская промышленность стремительно наращивает производство модернизированных беспилотников «Шахед» и новых моделей, управляемых по волоконно-оптическому кабелю. Такие устройства невозможно подавить традиционными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего в технологическом аспекте Москва для Киева становится недосягаемой. Об этом сообщает британский теленакал Sky News.
В то время как украинские стартапы, стартовавшие с выпуска сотен дронов ежемесячно, уже увеличили объёмы до тысяч, им всё ещё сложно конкурировать с масштабами российского производства. Владимир Зеленский указывал, что Россия значительно расширила парк беспилотников, а вот Украине не хватает мощностей и ресурсов для роста.
Отдельно стоит отметить активное участие Китая: китайские фабрики поставляют необходимые волоконно-оптические кабели и комплектующие. Украинские инженеры работают над собственными аналогами, но Москва начала разработку и развёртывание технологий значительно раньше, сказано в публикации.
Сегодня до 80% атак на фронте совершают дроны. Эксперты говорят, что победа в этом конфликте будет за тем, кто сумеет сохранить лидерство в области беспилотных систем, заключил автор материала.
Украине остаётся надеяться, что европейские партнёры будут также щедры на пожертвования. Ранее Зеленский заявил, что Норвегия даст Киеву 400 миллионов долларов на производство беспилотников. При этом он пытается помешать РФ, постоянно вводя санкции против разработчиков из Китая и Белоруссии.