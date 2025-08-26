В Британии выбрали победителя в битве «‎Армий дронов» России и Украины

Российская промышленность стремительно наращивает производство модернизированных беспилотников «Шахед» и новых моделей, управляемых по волоконно-оптическому кабелю. Такие устройства невозможно подавить традиционными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), из-за чего в технологическом аспекте Москва для Киева становится недосягаемой. Об этом сообщает британский теленакал Sky News.

В то время как украинские стартапы, стартовавшие с выпуска сотен дронов ежемесячно, уже увеличили объёмы до тысяч, им всё ещё сложно конкурировать с масштабами российского производства. Владимир Зеленский указывал, что Россия значительно расширила парк беспилотников, а вот Украине не хватает мощностей и ресурсов для роста.

Отдельно стоит отметить активное участие Китая: китайские фабрики поставляют необходимые волоконно-оптические кабели и комплектующие. Украинские инженеры работают над собственными аналогами, но Москва начала разработку и развёртывание технологий значительно раньше, сказано в публикации.