Важный груз: Русский генерал раскрыл миссию самолёта с выключенными маячками над Украиной

Военно-транспортный самолёт над Винницкой областью с высокой долей вероятности выполнял миссию по доставке техники альянса НАТО для украинской армии. Такую версию происшедшего в комментарии для NEWS.ru высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, у альянса имеются самолёты, аналогичные российскому Ил-76, которые способны транспортировать любую военную технику, боеприпасы и прочие грузы.

«У НАТО есть самолёты, похожие на Ил-76. В них можно перевозить всё, что туда поместится: и боевую технику, и боеприпасы, и грузы. Тем более что Винница — это западная Украина, и там наверняка есть посадочные площадки, где они могут приземлиться. Это наверняка натовские самолёты, которые привозят военные грузы именно для ВСУ. Это не является каким-то ноу-хау», — заявил генерал Липовой, пояснив, что переброска оружия идёт как внутри Украины, так и со стороны Европы.