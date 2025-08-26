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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 14:00
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Важный груз: Русский генерал раскрыл миссию самолёта с выключенными маячками над Украиной

Генерал Липовой: Самолёт над Винницей мог перевозить грузы НАТО для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoRK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoRK

Военно-транспортный самолёт над Винницкой областью с высокой долей вероятности выполнял миссию по доставке техники альянса НАТО для украинской армии. Такую версию происшедшего в комментарии для NEWS.ru высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, у альянса имеются самолёты, аналогичные российскому Ил-76, которые способны транспортировать любую военную технику, боеприпасы и прочие грузы.

«У НАТО есть самолёты, похожие на Ил-76. В них можно перевозить всё, что туда поместится: и боевую технику, и боеприпасы, и грузы. Тем более что Винница — это западная Украина, и там наверняка есть посадочные площадки, где они могут приземлиться. Это наверняка натовские самолёты, которые привозят военные грузы именно для ВСУ. Это не является каким-то ноу-хау», — заявил генерал Липовой, пояснив, что переброска оружия идёт как внутри Украины, так и со стороны Европы.

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Напомним, жители Винницкой области сняли пролетающий военно-транспортный самолёт, похожий на Ил-76. Его маршрут отсутствовал на популярных сайтах вроде Flightradar24. Специалисты предполагают, что воздушное судно летело с отключёнными средствами идентификации, сознательно исключив себя из системы мониторинга.

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Александра Мышляева
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