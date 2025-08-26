Второй за время СВО: Неопознанный гражданский самолёт кружит над Украиной
Над Винницкой областью заметили самолёт, похожий на транспортник Ил-76
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K
Над территорией Винницкой области очевидцы сняли на видео пролетающий транспортный самолёт. Об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовавшие соответствующие кадры.
Видео © Соцсети
Визуально заснятый объект имеет сходство с самолётом Ил-76, однако его маршрут не отображался на популярных сайтах мониторинга полётов. Специалисты допускают, что воздушное судно могло использовать режим радиомолчания.
С февраля 2022 года небо Украины является закрытым для регулярного пассажирского сообщения, а вылеты армейской авиации носят строго целевой характер и редко становятся достоянием гласности. Если пролёт транспортника подтвердится, он станет вторым за время СВО – первым стал тяжёлый Ан-124, замеченный над Киевом в июле.
Напомним, в июле американское издание TWZ сообщило, что самолёт Ан-124 эвакуировали с территории Украины и направили в Лейпциг, где находится офис компании «Антонов». Этот полёт попал на видео и стал первым с момента начала СВО, произошедшим вопреки запрету на полёты на Украине.