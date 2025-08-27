В Госдуме предложили ежегодно поддерживать учителей на 1 Сентября допвыплатой

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести выплату педагогам к 1 Сентября от государства. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. По планам, единовременная поддержка должна стать ежегодной.

По словам депутата, размер выплаты должен соответствовать одному базовому окладу педагога. Это, по мнению инициатора, повысит престиж профессии и продемонстрирует признательность государства. Также новая мера должна привлечь больше желающих работать в школе.

«Наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня», — приводит комментарий Чернышова РИА «Новости».