В Госдуме предложили ежегодно поддерживать учителей на 1 Сентября допвыплатой
Депутат Чернышов предложил ввести ежегодную выплату учителям к 1 Сентября
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести выплату педагогам к 1 Сентября от государства. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. По планам, единовременная поддержка должна стать ежегодной.
По словам депутата, размер выплаты должен соответствовать одному базовому окладу педагога. Это, по мнению инициатора, повысит престиж профессии и продемонстрирует признательность государства. Также новая мера должна привлечь больше желающих работать в школе.
«Наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня», — приводит комментарий Чернышова РИА «Новости».
Ранее депутаты Госдумы также предложили ввести к 1 Сентября ежегодные выплаты для семей с детьми. Деньги планируют выделять на покупку учебных пособий, школьной формы, канцтоваров и других необходимых для учёбы предметов.