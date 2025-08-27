Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 01:20

В Госдуме предложили ежегодно поддерживать учителей на 1 Сентября допвыплатой

Депутат Чернышов предложил ввести ежегодную выплату учителям к 1 Сентября

Обложка © Freepik / gpointstudio

Обложка © Freepik / gpointstudio

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести выплату педагогам к 1 Сентября от государства. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. По планам, единовременная поддержка должна стать ежегодной.

По словам депутата, размер выплаты должен соответствовать одному базовому окладу педагога. Это, по мнению инициатора, повысит престиж профессии и продемонстрирует признательность государства. Также новая мера должна привлечь больше желающих работать в школе.

«Наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня»,приводит комментарий Чернышова РИА «Новости».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уравнять зарплаты учителей в России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил уравнять зарплаты учителей в России

Ранее депутаты Госдумы также предложили ввести к 1 Сентября ежегодные выплаты для семей с детьми. Деньги планируют выделять на покупку учебных пособий, школьной формы, канцтоваров и других необходимых для учёбы предметов.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • 1 сентября
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar