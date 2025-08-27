«Асам» ВСУ передали раскрашенный под тигра советский истребитель МиГ-29
ВО: Словакия передала Киеву жёлто-коричневый полосатый МиГ-29UBS
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Словакия передала Украине истребитель МиГ-29UBS с любопытной «тигровой» полосатой окраской. Об этом сообщил телеграм-канал «Военный осведомитель».
На предоставленном фото в небе летит самолёт с коричнево-жёлтой раскраской. Где именно он был разрисован под тигра, неизвестно. Также неясно, когда этот истребитель попал в руки ВСУ. Но военкоры отмечают, что страна передала украинским «асам» 13 истребителей МиГ-29 ещё в начале 2023 года.
Словакия передаёт Украине самолёты, а потом ВСУ разносят нефтепровод «Дружба», по которому Братислава получает энергоресурсы из РФ. В ответ глава словацкого МИД лишь уговаривает Киев прекратить наносить удары по критически важному для его страны трубопроводу.