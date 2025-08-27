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Регион
Опубликовано 27 августа 2025, 12:08

«Иголки сломаются!» В Госдуме приструнили Мерца после наглого ультиматума

Депутат ГД Белик: Мерцу не стоит ставить России ультиматумы, их не боятся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photocosmos1

Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу следует надавить на Владимира Зеленского, а не на Россию, поскольку его ультиматумы и угрозы здесь никому не страшны. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Как бы ни хотелось Мерцу ввести санкции, нас этим не напугаешь. Думаю, и сам Мерц уже сбился со счета этих санкций. Пусть канцлер Мерц лучше приготовит ежовые рукавицы для Зеленского, нас ими пугать не надо, иголки сломаются»,сказал парламентарий РИА «Новости».

Политик отметил, что Европа стремится к встрече ради формальности, тогда как Россия нацелена на конкретные результаты. РФ готова к диалогу, если есть реальные темы для обсуждения, однако в пустых беседах она не заинтересована и никакие угрозы не заставят её свернуть со своего пути.

Мерц заявил, что бюджет ФРГ не выдерживает расходов на социальное обеспечение
Мерц заявил, что бюджет ФРГ не выдерживает расходов на социальное обеспечение

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия введёт против России новые санкции, если президент РФ Владимир Путин не устроит личную встречу с Зеленским в ближайшее время. В то же время глава киевского режима угрожает нашей стране новыми терактами, если Москва продолжит «уклоняться от переговоров».

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Владимир Озеров
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