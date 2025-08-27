Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу следует надавить на Владимира Зеленского, а не на Россию, поскольку его ультиматумы и угрозы здесь никому не страшны. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Как бы ни хотелось Мерцу ввести санкции, нас этим не напугаешь. Думаю, и сам Мерц уже сбился со счета этих санкций. Пусть канцлер Мерц лучше приготовит ежовые рукавицы для Зеленского, нас ими пугать не надо, иголки сломаются», — сказал парламентарий РИА «Новости».