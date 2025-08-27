«Иголки сломаются!» В Госдуме приструнили Мерца после наглого ультиматума
Депутат ГД Белик: Мерцу не стоит ставить России ультиматумы, их не боятся
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Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу следует надавить на Владимира Зеленского, а не на Россию, поскольку его ультиматумы и угрозы здесь никому не страшны. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Как бы ни хотелось Мерцу ввести санкции, нас этим не напугаешь. Думаю, и сам Мерц уже сбился со счета этих санкций. Пусть канцлер Мерц лучше приготовит ежовые рукавицы для Зеленского, нас ими пугать не надо, иголки сломаются», — сказал парламентарий РИА «Новости».
Политик отметил, что Европа стремится к встрече ради формальности, тогда как Россия нацелена на конкретные результаты. РФ готова к диалогу, если есть реальные темы для обсуждения, однако в пустых беседах она не заинтересована и никакие угрозы не заставят её свернуть со своего пути.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия введёт против России новые санкции, если президент РФ Владимир Путин не устроит личную встречу с Зеленским в ближайшее время. В то же время глава киевского режима угрожает нашей стране новыми терактами, если Москва продолжит «уклоняться от переговоров».