Российские военные группировки войск «Запад» захватили в плен сразу несколько расчётов ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР, всего в руках наших солдат оказалось девять дроноводов противника. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Сразу несколько расчётов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», — пояснил собеседник агентства.