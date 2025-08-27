Российские военные захватили в плен сразу 9 украинских дроноводов
Девять украинских дроноводов попали в плен к российским военным в ДНР
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Российские военные группировки войск «Запад» захватили в плен сразу несколько расчётов ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР, всего в руках наших солдат оказалось девять дроноводов противника. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«Сразу несколько расчётов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», — пояснил собеседник агентства.
Ранее польский наёмник Кшиштоф Флачек рассказал о том, как участвовал в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины и попал в российский плен, заблудившись в лесу во время задания. Он просто перепутал позиции ВСУ и местом дислокации российских военных.