«Рискуем потерять немало полезного»: Вассерман не оценил идею запрета на творчество иноагентов

Тем не менее парламентарий с пониманием относится к инициативе крымских коллег. Он подчеркнул, что республика пережила трудные времена, когда ещё была в составе Украины, поэтому там особенно остро реагируют на всё, что может восприниматься враждебно по отношению к русской цивилизации. В то же время многие иноагенты довольно талантливы, поэтому нельзя считать вредными все их действия, уверен депутат ГД РФ.