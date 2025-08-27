«Рискуем потерять немало полезного»: Вассерман не оценил идею запрета на творчество иноагентов
Вассерман выступил против запрета на исполнение песен иноагентов в России
Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru
Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман негативно отреагировал на предложение Государственного совета Республики Крым запретить исполнение на открытых уличных площадках песен иностранных агентов. Он заявил, что не является сторонником какой-либо цензуры, поэтому готов проголосовать против подобного законопроекта.
Тем не менее парламентарий с пониманием относится к инициативе крымских коллег. Он подчеркнул, что республика пережила трудные времена, когда ещё была в составе Украины, поэтому там особенно остро реагируют на всё, что может восприниматься враждебно по отношению к русской цивилизации. В то же время многие иноагенты довольно талантливы, поэтому нельзя считать вредными все их действия, уверен депутат ГД РФ.
«Мы рискуем потерять немало полезного. Великая актриса Фаина Георгиевна Раневская когда-то сказала: «Талант — он как прыщик, не выбирает, на чьей заднице вскочить», — сыронизировал собеседник «Ридуса».
Напомним, ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов выступил с инициативой законодательного запрета на публичное использование произведений, авторство которых принадлежит иноагентам или гражданам стран, совершающих недружественные действия в отношении России. Соответствующее обращение готовится в Госдуму.