В Тамбове начались окружные сборы Ассоциации ветеранов спецоперации из ЦФО

В Тамбове начались окружные сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции для участников СВО из Центрального федерального округа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Министерством культуры РФ. Подписи под документом поставили заместитель министра культуры Сергей Першин и исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев.

Фото © Предоставлено Life.ru

«Специальная военная операция стала точкой перезапуска и для отрасли культуры, дав почву для переосмысления наших ценностей. Сегодня более 3000 сотрудников сферы культуры находятся на линии боевого соприкосновения. В том числе и поэтому Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой было принято решение о создании проектного офиса у нас в ведомстве», — отметил Першин.

Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев добавил, что подписанное соглашение является началом большой совместной работы по эффективному возвращению ветеранов к мирной жизни. В сборах участвуют ветераны из всех 18 субъектов ЦФО, к которым с приветственным словом обратились уполномоченный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов. Мероприятие продлится два дня и включает панельные дискуссии, обмен лучшими практиками и выработку новых проектов.