В Тамбове начались окружные сборы Ассоциации ветеранов спецоперации из ЦФО
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В Тамбове начались окружные сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции для участников СВО из Центрального федерального округа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
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Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Министерством культуры РФ. Подписи под документом поставили заместитель министра культуры Сергей Першин и исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев.
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«Специальная военная операция стала точкой перезапуска и для отрасли культуры, дав почву для переосмысления наших ценностей. Сегодня более 3000 сотрудников сферы культуры находятся на линии боевого соприкосновения. В том числе и поэтому Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой было принято решение о создании проектного офиса у нас в ведомстве», — отметил Першин.
Исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Афанасьев добавил, что подписанное соглашение является началом большой совместной работы по эффективному возвращению ветеранов к мирной жизни. В сборах участвуют ветераны из всех 18 субъектов ЦФО, к которым с приветственным словом обратились уполномоченный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов. Мероприятие продлится два дня и включает панельные дискуссии, обмен лучшими практиками и выработку новых проектов.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило программу поддержки трудоустройства ветеранов СВО, направленную на повышение их навыков или освоение новой профессии. Инициатива поможет ветеранам чувствовать себя востребованными, найти работу и обеспечить близких.