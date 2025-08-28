Публикации наёмников ВСУ в TikTok и YouTube помогают России их ликвидировать

Бразильский наёмник и военный врач Адамир Ангинони Жуниор заявил, что многие иностранцы в ВСУ ведут активные блоги в TikTok и YouTube, что позволяет российским силам отслеживать их местоположение и проводить точечные удары. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Fala Glauber Podcast.

Одним из ярких примеров стал случай с военным полицейским Максом Панаво, который активно делился своими видео в TikTok. Жуниор рассказал, что незадолго до гибели Панаво опубликовал новое видео, после чего его позиция подверглась артиллерийскому обстрелу, при котором погиб сам боец и несколько его сослуживцев. Несмотря на существующий официальный запрет на использование мобильных телефонов в его подразделении, многие бойцы продолжали тайно записывать и публиковать видео, не осознавая всей серьёзности последствий.