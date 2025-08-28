Почему его нет у зумеров: Как по шраму от БЦЖ на плече узнать соотечественника в любой точке мира

В ранние годы существования Советского Союза отечественным врачам передали то, что стало впоследствии спасением для миллионов советских граждан. Это были препараты для изготовления вакцины БЦЖ. С 1950-х ею стали прививать абсолютно всех. Выяснилось, что БЦЖ относительно безопасна для детей, теперь у каждого, кто родился в СССР, на плече есть характерный рубец. А у нового поколения — нет. Разбираемся, что такое БЦЖ и почему его следов сейчас не видно.

Что такое БЦЖ, зачем нужна эта вакцина

БЦЖ — это действительно спасение. Благодаря ей, множество жизней продлились не 35 лет, а гораздо дольше. Жаль, этого не застал кантри-певец Джимми Рождерс. Фото © Gettyimages / FPG

БЦЖ — это вакцина от туберкулёза. Полное название: Бацилла Кальмета – Герена. Она называется не БКГ, а БЦЖ, потому что в русской медицинской среде прижилось латинское сокращение —BCG, а там как раз всё читается так, как мы привыкли. Вакцина представляет собой выращенный в лабораторных условиях штамм ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки. Первая в мире и, кажется, до сих пор единственная вакцина от «тубика», которая использует живые бактерии. Звучит опасно, но, благодаря особым условиям культивации, полуживой микроб не может заразить людей. А вот защитить от палочки Коха и вызываемого ею туберкулёза — вполне.

Краткая история БЦЖ

Вакцина — совместный труд микробиолога Альбера Кальмета и ветеринара Камиля Герена. В 1908 году молодые люди вместе работали в Институте Пастера в Лилле. Там они и придумали ослаблять живую бычью туберкулёзную палочку. До 1919 года велись исследования, и о чудо — животные перестали заболевать хворью, которая косила людей миллионами. В 1921 году вакцину адаптировали для представителей рода людского. В 1925 году она попала в СССР: Кальмет передал штаммы Льву Тарасевичу. У нас её зарегистрировали как БЦЖ-1, исследовали и с 1928 года рекомендовали прививать новорождённых. Так и появились знаменитые шрамики на плечах.

Почему рубчик от БЦЖ есть у тех, кто постарше

Против туберкулёза БЦЖ показала такую эффективность, что её продолжают применять спустя сто лет после создания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TuktaBaby

Шрамик от БЦЖ есть у рождённых в СССР как раз потому, что начиная с 30-х каждого новорождённого стали прививать вакциной. Только подумайте: она была настолько безопасна, что не могла навредить даже малышам! Вводить препарат надо строго подкожно и очень аккуратно, чтобы не было побочек, но в XX веке этого ещё не знали, а может быть, просто не «парились» на этот счёт. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказывает подробности.

Рубчик от прививки БЦЖ небольшой, но считается, что чем отчётливее он виден, тем сильнее защитная реакция организма на введение вакцины. Если у ребёнка шрамик совсем не сформировался или его не видно, без паники: рубец появляется не сразу, а через три месяца после прививки. Также могут появиться краснота и небольшая припухлость в виде бугорка. Считается, что если рубчик не формируется, то иммунитет у ребёнка менее выражен по сравнению с теми, у кого рубчик чётко виден. Елена Мескина Врач-инфекционист, врач-педиатр

То есть у старшего поколения иммунитет гораздо лучше? Если рубец от шрама отчётливый, то иммунный ответ у ребёнка проявляется сильный, и от туберкулёза он в будущем будет защищён сильнее. А если его не видно — защита слабая. Но почему шрамика от БЦЖ нет у зумеров? Неужели они все такие слабые? Или же их просто перестали прививать?! Отвечаем в следующем параграфе.

Почему зумеры не могут похвастаться рубцами от БЦЖ

Как отличить поколение X от миллениала или зумера? По рубцу от БЦЖ, очевидно. Шрамы украшают настоящего советского человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akkalak Aiempradit

Спокойствие, только спокойствие. Миллениалов и зумеров прививали от туберкулёза. Поколение «альфа» тоже уже практически всё привито. Елена Мескина объясняет, как так получается, что молодняк ходит без рубца: «Важен нюанс, связанный с техникой введения вакцины. Раньше за этим следили менее строго, хотя технология введения очень важна: иглу нужно вводить строго внутрикожно , что требует определённых навыков и опыта у медсестры». Это логично, поскольку детей в СССР было довольно много, а врачей и медсестёр, наоборот, мало, ибо в медицинские вузы существовал жесточайший отбор. Плюс в XX веке технические возможности производства не позволяли сделать тонкую подкожную иглу.

Правильная техника введения влияет на результат и минимизацию побочных реакций. Именно поэтому у людей молодого возраста такого рубца сейчас мы не наблюдаем, а вот у более старшего поколения он сохранился. Елена Мескина Врач-инфекционист, врач-педиатр

Но сейчас ситуация поменялась. «Медсестёр обучают очень тщательно: для проведения прививки требуется специальный сертификат и прохождение обучения», — рассказывает наш эксперт. И дополнительно объясняет, почему у зумеров нет рубца: «Благодаря повышенной подготовке техника введения вакцины значительно улучшилась. В результате качество процедуры повысилось, а количество местных реакций снизилось».

Как сейчас делают БЦЖ и что такое БЦЖ-М

Сейчас у нас в ходу не только обычный БЦЖ, но и БЦЖ-М. Расскажем подробнее, что это. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CaptureStock Studio

Сегодня изменился сам порядок вакцинации людей от туберкулёза. Теперь всё зависит от уровня заболеваемости в регионе. Бывает он высокий, бывает, наоборот, низкий. Мескина объясняет: «Если заболеваемость туберкулёзом низкая, то вакцинация осуществляется поголовно и универсально для всех детей». Но есть нюанс. В этом случае прививают не обычным БЦЖ, а БЦЖ-М. И точно так же происходит, если уровень туберкулёза в регионе высокий.

Если уровень заболеваемости средний, то есть туберкулёз немного присутствует, — в таком случае применяют вакцину БЦЖ-M. Она содержит уменьшенное количество бактерий, вызывающих иммунную реакцию. Поэтому реакции на коже после прививки в этом случае менее выражены и рубца нет. Елена Мескина Врач-инфекционист, врач-педиатр

Получается, БЦЖ-М — это слабая версия обычного БЦЖ. Плюсы — она ещё более безопасна для младенцев. Минусы — с ней лучше не ездить в районы, где «тубика» много. «В случае высокой или очень высокой заболеваемости прививка делается по стандартной схеме — с использованием вакцины БЦЖ, она как раз таки и оставляет этот легкоузнаваемый рубец», — говорит Елена Мескина. Да, в принципе, вы можете встретить зумера с рубцом от БЦЖ, но это невероятно редкое явление.

БЦЖ действительно помогает?

Что это ещё за вопросы? Да, БЦЖ защищает вашего ребёнка. Её эффективность — это рекордные 80–85%. Вакцина даёт бой как более известному в народе лёгочному туберкулёзу, так и внелёгочным формам. Вы знали, что бывает, например, туберкулёз костей? А кишечный туберкулёз? Кожный? Но это ещё не самое страшное. Самое страшное — туберкулёзный менингит. Он поражает головной мозг. И такой менингит — главная причина применения БЦЖ. Если ходите с рубчиком или получили аккуратный подкожный укольчик в 2002-м, от мозгового туберкулёза вас надёжно защищает вакцина Альбера Кальмета и Камиля Герена.

Джимми Роджерс, первая в мире туберкулёзная звезда

Джимми Роджерс был и стрелочником, и рельсоукладчиком, а прославился как «поющий кондуктор». Фото © Gettyimages / Jim McCrary

Если бы Джимми Рождерс родился на 30 лет позже, он бы смог получить БЦЖ. Но обычный штатовский пацан 1897 года рождения заболел туберкулёзом ещё тогда, когда французские учёные только начинали работу над вакциной. Он убежал из дома в 14 и перепробовал множество профессий. Все они были связаны с железной дорогой. На ЖД Джимми научили петь, йодлить и играть на гитаре. Это сделало его звездой.

Джимми Рождерс — один из отцов кантри-музыки и первая в мире туберкулёзная звезда эстрады. В годы его славы заболевание не было уделом маргиналов. «Тубиком» болел почти каждый рабочий. И Джимми Рождерс записал песню T.B. Blues. Буквально — «ТБ-блюз». Там он жалуется, как «дерётся как лев» со своей болезнью, но проигрывает. В 35 лет Джимми окончательно проиграл. Это был 1933 год, а уже с 1935 года в Америке начался интересный обычай. Людей, что умерли от туберкулёза, стали хоронить с пластинками Джимми Рождерса под его музыку. Считалось, что музыкант заберёт душу своего фаната на небеса.