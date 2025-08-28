В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style
Исполнитель хита Gangnam Style южнокорейский музыкант PSY (настоящее имя — Пак Чжэ Сан), стал фигурантом полицейского расследования из-за незаконного получения рецептурных психотропных препаратов. Как передаёт агентство Yonhap со ссылкой на правоохранительные органы, артист подозревается в систематическом получении рецептов на сильнодействующие средства без прохождения обязательных персональных консультаций.
Отмечается, что правоохранительные органы задержали певца и его лечащего врача по подозрению в нарушении закона о медицинском обслуживании. По данным следствия, с 2022 года PSY получал в одной из сеульских клиник рецепты на противотревожный препарат Ксанакс и снотворное Стильнокс, при этом рецепты забирали третьи лица, включая его менеджера.
В музыкальном агентстве P Nation признали, что получение рецептов другими людьми было явной ошибкой, и принесли публичные извинения. Представители компании пояснили, что у музыканта диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по предписанию врача. Тем не менее они отрицают систематическое получение рецептов по доверенности. Лечащий врач артиста настаивает, что все консультации проводились дистанционно.
