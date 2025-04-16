Звезда фильма «Васаби» угодила в тюрьму за избиение медсестры после ДТП
В Японии освободили актрису «Васаби» Хиросуэ, арестованную за избиение медсестры
Японская актриса Рёко Хиросуэ. Обложка © ТАСС / AP / Mary Evans
Японская актриса Рёко Хиросуэ, знакомая зрителям по фильму «Васаби», вышла на свободу. Адвокаты начали переговоры о досудебном урегулировании с пострадавшей стороной, конфликт получилось решить. Благодаря достигнутому соглашению, актриса была освобождена из-под стражи сегодня утром, 16 апреля, сообщает NHK.
«Мы приносим искренние извинения всем пострадавшим за доставленные неудобства и боль и намерены добросовестно исполнить свои обязательства», — говорится в заявлении на сайте Хиросуэ по случаю её освобождения.
Актрису арестовали по обвинению в нанесении телесных повреждений медработнику во время пребывания в больнице. Хиросуэ была задержана 8 апреля после инцидента в клинике, куда она попала из-за автомобильной аварии. Она напала на медсестру, нанеся ей царапины и побои, прокуратура обратилась в суд с просьбой о заключении Хиросуэ под стражу до 19 апреля.
Теперь первоочередной задачей команды станет забота о здоровье актрисы и тщательное выяснение обстоятельств произошедшего инцидента.
Ранее Life.ru рассказал, что актёр Илья Дель, известный по ролям в фильмах «Цой» и «Пророк», был госпитализирован в больницу с ножевым ранением груди и руки. Полиция задержала его 26-летнюю возлюбленную актрису Александру Дроздову. Впрочем Дель быстро простил девушку. А подруга Дроздовой рассказала, что это была явная самозащита. На момент инцидента актёр находился в состоянии алкогольного опьянения.