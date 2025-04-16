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16 апреля, 09:52

Звезда фильма «Васаби» угодила в тюрьму за избиение медсестры после ДТП

В Японии освободили актрису «Васаби» Хиросуэ, арестованную за избиение медсестры

Японская актриса Рёко Хиросуэ. Обложка © ТАСС / AP / Mary Evans

Японская актриса Рёко Хиросуэ. Обложка © ТАСС / AP / Mary Evans

Японская актриса Рёко Хиросуэ, знакомая зрителям по фильму «Васаби», вышла на свободу. Адвокаты начали переговоры о досудебном урегулировании с пострадавшей стороной, конфликт получилось решить. Благодаря достигнутому соглашению, актриса была освобождена из-под стражи сегодня утром, 16 апреля, сообщает NHK.

«Мы приносим искренние извинения всем пострадавшим за доставленные неудобства и боль и намерены добросовестно исполнить свои обязательства», — говорится в заявлении на сайте Хиросуэ по случаю её освобождения.

Актрису арестовали по обвинению в нанесении телесных повреждений медработнику во время пребывания в больнице. Хиросуэ была задержана 8 апреля после инцидента в клинике, куда она попала из-за автомобильной аварии. Она напала на медсестру, нанеся ей царапины и побои, прокуратура обратилась в суд с просьбой о заключении Хиросуэ под стражу до 19 апреля.

Теперь первоочередной задачей команды станет забота о здоровье актрисы и тщательное выяснение обстоятельств произошедшего инцидента.

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Наталья Афонина
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