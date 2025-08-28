Мессенджер MAX
28 августа, 10:41

Его дух не был сломлен: В Москве простились с Кириллом Вышинским

Журналиста Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с журналистом Кириллом Вышинским. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

В Москве на Троекуровском кладбище состоялись похороны журналиста и исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, умершего в возрасте 58 лет. Проводить его в последний путь пришли коллеги, друзья и представители официальных ведомств.

Среди присутствовавших были генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель СПЧ Валерий Фадеев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и другие публичные лица. Захарова отметила, что Вышинский вписал своё имя в историю мировой журналистики и стал жертвой киевского режима, но его дух не был сломлен.

«Жизнь Кирилла — пример того, как Украина теряет бездарно лучших людей. Кирилл попал в жернова истории, когда любимая им страна прямо на наших глазах стала превращаться в какую-то злокачественную опухоль. Даже можно метафору провести, что эта опухоль, которая стала для Кирилла роковой, она на наших глазах становится роковой для самой Украины», — передаёт слова Киселёва ТАСС.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. В 2019 году журналиста обменяли и он переехал в Россию.

23 августа 2025 года Вышинский скончался после тяжёлой болезни. На церемонию прощания президент России Владимир Путин направил венок с розами. Глава государства также направил соболезнования коллективу международной медиагруппы «Россия сегодня». Путин назвал журналиста мужественным человеком и подлинным патриотом России и Украины.

Юлия Сафиулина
