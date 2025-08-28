В Москве на Троекуровском кладбище состоялись похороны журналиста и исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, умершего в возрасте 58 лет. Проводить его в последний путь пришли коллеги, друзья и представители официальных ведомств.

Среди присутствовавших были генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель СПЧ Валерий Фадеев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и другие публичные лица. Захарова отметила, что Вышинский вписал своё имя в историю мировой журналистики и стал жертвой киевского режима, но его дух не был сломлен.