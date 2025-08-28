Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

28 августа, 10:35

В Кремле отреагировали на сообщения о российских разведдронах над Германией

Обложка © Life.ru

Кремль не знаком с публикацией The New York Times утверждавшей, что российские разведывательные дроны якобы кружат над маршрутами, по которым американское оружие прокладывает путь в Германию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, нет, не успели [ознакомиться с данными сообщениями], но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали», — ответил Песков.

А ранее Песков прокомментировал массированный ночной удар Армии России по территории Украины. В атаке было задействовано 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань».

Мария Любицкая
  • Дмитрий Песков
  • Германия
  • США
