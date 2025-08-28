В Кремле отреагировали на сообщения о российских разведдронах над Германией

Кремль не знаком с публикацией The New York Times утверждавшей, что российские разведывательные дроны якобы кружат над маршрутами, по которым американское оружие прокладывает путь в Германию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, нет, не успели [ознакомиться с данными сообщениями], но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали», — ответил Песков.