В Кремле отреагировали на сообщения о российских разведдронах над Германией
Песков: В Кремле не знают о публикациях про российские разведдроны над Германией
Обложка © Life.ru
Кремль не знаком с публикацией The New York Times утверждавшей, что российские разведывательные дроны якобы кружат над маршрутами, по которым американское оружие прокладывает путь в Германию. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Честно говоря, нет, не успели [ознакомиться с данными сообщениями], но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали», — ответил Песков.
А ранее Песков прокомментировал массированный ночной удар Армии России по территории Украины. В атаке было задействовано 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань».