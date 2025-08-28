Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 12:54

Невролог в День красного вина назвал 7 категорий людей, которым запрещено пить этот напиток

Врач Гайфутдинов перечислил семь категорий людей, которым нельзя красное вино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Регулярное употребление красного вина может нанести вред здоровью, несмотря на его возможные полезные свойства. Об этом Life.ru в день красного вина, который отмечается 28 августа, рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

Избыточное потребление алкоголя увеличивает риск развития когнитивных нарушений, ухудшения памяти, а также способствует развитию зависимостей и повреждению нервных клеток.

Рустем Гайфутдинов

Врач-невролог

Избыточное потребление алкоголя увеличивает риск развития когнитивных нарушений, ухудшения памяти, а также способствует развитию зависимостей и повреждению нервных клеток.
Избыточное потребление алкоголя увеличивает риск развития когнитивных нарушений, ухудшения памяти, а также способствует развитию зависимостей и повреждению нервных клеток.

По словам врача, вино действительно содержит антиоксиданты, включая ресвератрол, и в умеренных количествах способно положительно влиять на сосуды и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ежедневное употребление спиртного может обернуться проблемами для нервной системы и всего организма.

Также медик перечислил категории людей, которым не стоит употреблять красное вино:

  • Людям с заболеваниями печени — алкоголь нагружает печень и может усугубить состояние при циррозе или гепатите.
  • Людям с гипертонией — алкоголь повышает давление и увеличивает риск осложнений.
  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — при некоторых состояниях алкоголь может ухудшить ситуацию.
  • Беременным и кормящим женщинам — алкоголь негативно влияет на развитие плода и может вызвать нарушения у новорожденных.
  • Людям с историей алкоголизма или склонностью к зависимости — даже небольшие дозы могут спровоцировать рецидив.
  • Людям с определенными неврологическими заболеваниями, например, при эпилепсии или мигрени — алкоголь может провоцировать приступы или ухудшать симптомы.
  • Людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью компонентов вина.

«В целом, если вы решили употреблять красное вино, делайте это умеренно — не более одного бокала в день для женщин и не более двух для мужчин — и обязательно учитывайте свои индивидуальные особенности здоровья. Перед началом регулярного употребления лучше проконсультироваться с врачом», — предупредил врач.

Гипертония и не только: Врач рассказал о вреде распития алкоголя в самолёте
Гипертония и не только: Врач рассказал о вреде распития алкоголя в самолёте

Ранее стоматолог заявил, что красное вино окрашивает зубы сильнее, чем кофе. Медик провёл эксперимент, взял четыре удалённых зуба и поместил в сосуды с напитками на десять дней. Более прочих окрасился зуб, который хранился в красном вине.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar