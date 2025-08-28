Невролог в День красного вина назвал 7 категорий людей, которым запрещено пить этот напиток
Регулярное употребление красного вина может нанести вред здоровью, несмотря на его возможные полезные свойства. Об этом Life.ru в день красного вина, который отмечается 28 августа, рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
Избыточное потребление алкоголя увеличивает риск развития когнитивных нарушений, ухудшения памяти, а также способствует развитию зависимостей и повреждению нервных клеток.
По словам врача, вино действительно содержит антиоксиданты, включая ресвератрол, и в умеренных количествах способно положительно влиять на сосуды и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ежедневное употребление спиртного может обернуться проблемами для нервной системы и всего организма.
Также медик перечислил категории людей, которым не стоит употреблять красное вино:
- Людям с заболеваниями печени — алкоголь нагружает печень и может усугубить состояние при циррозе или гепатите.
- Людям с гипертонией — алкоголь повышает давление и увеличивает риск осложнений.
- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — при некоторых состояниях алкоголь может ухудшить ситуацию.
- Беременным и кормящим женщинам — алкоголь негативно влияет на развитие плода и может вызвать нарушения у новорожденных.
- Людям с историей алкоголизма или склонностью к зависимости — даже небольшие дозы могут спровоцировать рецидив.
- Людям с определенными неврологическими заболеваниями, например, при эпилепсии или мигрени — алкоголь может провоцировать приступы или ухудшать симптомы.
- Людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью компонентов вина.
«В целом, если вы решили употреблять красное вино, делайте это умеренно — не более одного бокала в день для женщин и не более двух для мужчин — и обязательно учитывайте свои индивидуальные особенности здоровья. Перед началом регулярного употребления лучше проконсультироваться с врачом», — предупредил врач.
Ранее стоматолог заявил, что красное вино окрашивает зубы сильнее, чем кофе. Медик провёл эксперимент, взял четыре удалённых зуба и поместил в сосуды с напитками на десять дней. Более прочих окрасился зуб, который хранился в красном вине.