Песков напомнил об оголтелой кампании против России после подрывов «Северных потоков»

После теракта на «Северных потоках» западные политики и СМИ вели против России ожесточённую кампанию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Хочется напомнить оголтелую кампанию, которая после этого теракта [на «Северных потоках»] была развязана против России. Не составит труда назвать те СМИ и тех западных политиков, которые выступали с фальшивыми, ничем не подкреплёнными обвинениями в адрес нашей страны», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.