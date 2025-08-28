Песков напомнил об оголтелой кампании против России после подрывов «Северных потоков»
После теракта на «Северных потоках» западные политики и СМИ вели против России ожесточённую кампанию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Хочется напомнить оголтелую кампанию, которая после этого теракта [на «Северных потоках»] была развязана против России. Не составит труда назвать те СМИ и тех западных политиков, которые выступали с фальшивыми, ничем не подкреплёнными обвинениями в адрес нашей страны», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков добавил, что Россия надеется на скорое завершение расследования диверсии на «Северных потоках» и раскрытие имен виновных и их заказчиков. Он также отметил, что западные спецслужбы, ведущие это расследование, не взаимодействуют с Москвой.
Как ранее сообщалось, гражданин Украины был задержан в Италии, куда он приехал с семьёй на отдых, по запросу прокуратуры Германии. Согласно данным издания The Wall Street Journal, Сергей Кузнецов — это бывший капитан ВСУ и экс-сотрудник Службы безопасности Украины. Считается, что он и другие военнослужащие были наняты для осуществления диверсии в мае 2022 года.