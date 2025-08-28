Валиева анонсировала выступление в Пекине и попала под дождь из плюшевых игрушек от китайских фанатов
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Фигуристка Камила Валиева вновь выступит на льду в Пекине после скандальной Олимпиады. Китайские поклонники смогут насладиться её катанием в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом рассказала сама спортсменка во время пресс-конференции в рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России» в Китае.
«Совсем скоро, 25 октября, в Китае я буду в Пекине с Татьяной Навкой участвовать в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Будет безумно красиво, ждём всех», — объявила Валиева.
Валиева призналась, что китайские болельщики занимают особое место в её сердце. После Олимпиады 2022 года у неё появилось много поклонников в КНР, которые встретили любимую фигуристку фан-группой в аэропорту. Во время церемонии открытия ярмарки российских товаров зрители начали бросать на лёд плюшевые игрушки, а китайские болельщики придумали ей прозвище «К-Бао», что означает «Малышка «К».
Напомним, что на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в самый разгар соревнований Валиевой пришла положительная допинг-проба с Чемпионата России. Фигуристку лишили золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также ряда других наград.
Сейчас фигуристка, похоже, уже отошла от событий той Олимпиады и наслаждается жизнью. В начале лета её заметили в обществе капитана армейского клуба Никиты Нестерова. Спортсмены проводили время в дружеской компании на отдыхе в Италии.