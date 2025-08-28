Мессенджер MAX
28 августа, 12:16

Шведская компания Saab объявила о создании своей первой ракеты для борьбы с БПЛА

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Шведский производитель Saab продемонстрировал ракету, разработанную для борьбы с дронами. Об этом сообщили представители компании.

«Saab представила Nimbrixсвою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя», — говорится в сообщении компании.

Ракета использует принцип автономного наведения «fire-and-forget» (выстрелил и забыл), что позволяет ей самостоятельно поражать цели на дальности до 5 км. Система наведения ракеты предназначена для перехвата и уничтожения беспилотных летательных аппаратов и их групп, используя воздушный подрыв боевой части.

Компания Saab намерена осуществить первые поставки ракетной системы в 2026 году. Новая разработка будет продемонстрирована на выставке DSEI в Лондоне в сентябре текущего года.

А ранее Украина продемонстрировала новую ракету «Длинный Нептун» дальностью до 1000 км. Эксперты сравнили «Длинный Нептун» с противокорабельной версией Р-360, отметив, что новая ракета имеет длину 6 метров, что на 1,5 метра больше, чем у её предшественника. Эксперт уже оценил «загадочную» ракету.

Мария Любицкая
