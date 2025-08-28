Шведская компания Saab объявила о создании своей первой ракеты для борьбы с БПЛА
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Шведский производитель Saab продемонстрировал ракету, разработанную для борьбы с дронами. Об этом сообщили представители компании.
«Saab представила Nimbrix — свою первую специализированную ракету против беспилотных летательных аппаратов. Эта ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых дронов на поле боя», — говорится в сообщении компании.
Ракета использует принцип автономного наведения «fire-and-forget» (выстрелил и забыл), что позволяет ей самостоятельно поражать цели на дальности до 5 км. Система наведения ракеты предназначена для перехвата и уничтожения беспилотных летательных аппаратов и их групп, используя воздушный подрыв боевой части.
Компания Saab намерена осуществить первые поставки ракетной системы в 2026 году. Новая разработка будет продемонстрирована на выставке DSEI в Лондоне в сентябре текущего года.
