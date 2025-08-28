Тело погибшего в КБР экс-президента Федерации альпинизма Кубани эвакуируют в пятницу

Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии при камнепаде погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Группа вышла на маршрут 25 августа и тогда же попала под камнепад. От него также пострадала вторая участница — она получила травмы и попала в больницу.