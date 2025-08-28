Тело погибшего в КБР экс-президента Федерации альпинизма Кубани эвакуируют в пятницу
Тело погибшего в горах КБР альпиниста Расторгуева эвакуируют 29 августа
Обложка © Федерации альпинизма России
В пятницу, 29 августа, планируется эвакуация тела экс-президента Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева. Он погиб в горах Кабардино-Балкарии из-за камнепада. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
«29.08.2025 будет осуществлена эвакуация тела погибшего альпиниста», — указано в сообщении.
По информации ведомства, оставшихся членов группы, совершавшей восхождение на гору Джинги-Тау, спасатели эвакуировали на коммерческом вертолёте.
Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии при камнепаде погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Группа вышла на маршрут 25 августа и тогда же попала под камнепад. От него также пострадала вторая участница — она получила травмы и попала в больницу.