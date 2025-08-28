Врач перечислил основные симптомы нового варианта ковида

Осиплость голоса может свидетельствовать о заражении новым штаммом коронавируса «Стратус». Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Впрочем, заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» не стал бы называть этот симптом необычным. Он напомнил, что осиплость голоса наблюдалась у некоторых пациентов и в начале пандемии, пять лет назад, и сейчас она встречается не у всех заразившихся «Стратусом».

«Наверное, уже по прошествии пяти лет после начала новой коронавирусной инфекции стали забываться симптомы, которые были тогда, в те годы. И в то время у некоторых пациентов мы видели осиплость голоса, и сейчас у заболевших новой коронавирусной инфекцией, переносящих вирус «Стратус», не у всех имеется осиплость голоса», — заявил врач.