Врач перечислил основные симптомы нового варианта ковида
Врач Осипов: Осиплость голоса наблюдалась у пациентов и в начале пандемии
Осиплость голоса может свидетельствовать о заражении новым штаммом коронавируса «Стратус». Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Впрочем, заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» не стал бы называть этот симптом необычным. Он напомнил, что осиплость голоса наблюдалась у некоторых пациентов и в начале пандемии, пять лет назад, и сейчас она встречается не у всех заразившихся «Стратусом».
«Наверное, уже по прошествии пяти лет после начала новой коронавирусной инфекции стали забываться симптомы, которые были тогда, в те годы. И в то время у некоторых пациентов мы видели осиплость голоса, и сейчас у заболевших новой коронавирусной инфекцией, переносящих вирус «Стратус», не у всех имеется осиплость голоса», — заявил врач.
Среди ключевых симптомов нового штамма остаются заложенность носа, повышенная температура и потеря обоняния, добавил эксперт. По его мнению, осиплость чаще проявляется у пациентов, имеющих склонность к заболеваниям ротоглотки, таким как ангины или фарингиты, и в этом нет ничего необычного.
Напомним, в России отмечается увеличение числа заражений новым вариантом CоVID-19, получившим наименование «Стратус». Общее количество выявленных случаев достигло 384. Симптомы штамма похожи с остальными — лихорадка, упадок сил, дрожь и головные боли.