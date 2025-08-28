«Мать была сектанткой»: Стали известны жуткие детали о семье погибшего на Урале мальчика
Жительница Урала Нина Александровна рассказала шокирующие подробности о многодетной семье погибшего восьмилетнего мальчика. По словам собеседницы издания E1.ru, семья находилась в сложном материальном и психологическом положении, а мать была сектанткой.
Соседка утверждает, что мать погибшего мальчика состоит в религиозной секте, куда регулярно отдает все денежные средства. Отец семейства, согласно её словам, не имеет постоянной работы и систематически берёт деньги в долг у окружающих.
«Раньше к их дому постоянно подъезжали машины с сектантами. Мужчина не работает, постоянно занимает деньги, которые потом приходится отдавать. А все её средства уходят в секту», — пояснила Нина Александровна в своем обращении к журналистам.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех озвученных фактов для установления точных причин и обстоятельств гибели ребёнка.
Накануне стало известно, что спасатели нашли тело восьмилетнего мальчика из Свердловской области, который пропал в Артёмовском три дня назад. Его искали с 26 августа, ребёнок исчез днем. В тот же день в местном водоёме были найдены его личные вещи и одежда.