«Мать была сектанткой»: Стали известны жуткие детали о семье погибшего на Урале мальчика

Жительница Урала Нина Александровна рассказала шокирующие подробности о многодетной семье погибшего восьмилетнего мальчика. По словам собеседницы издания E1.ru, семья находилась в сложном материальном и психологическом положении, а мать была сектанткой.

Соседка утверждает, что мать погибшего мальчика состоит в религиозной секте, куда регулярно отдает все денежные средства. Отец семейства, согласно её словам, не имеет постоянной работы и систематически берёт деньги в долг у окружающих.

Соседка раскрыла шокирующую правду. Видео © Telegram / E1.RU

«Раньше к их дому постоянно подъезжали машины с сектантами. Мужчина не работает, постоянно занимает деньги, которые потом приходится отдавать. А все её средства уходят в секту», — пояснила Нина Александровна в своем обращении к журналистам.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех озвученных фактов для установления точных причин и обстоятельств гибели ребёнка.