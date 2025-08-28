Мессенджер MAX
28 августа, 12:20

«Мать была сектанткой»: Стали известны жуткие детали о семье погибшего на Урале мальчика

E1.ru: Соседка погибшего на Урале мальчика рассказала про его мать-сектантку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joe Therasakdhi

Жительница Урала Нина Александровна рассказала шокирующие подробности о многодетной семье погибшего восьмилетнего мальчика. По словам собеседницы издания E1.ru, семья находилась в сложном материальном и психологическом положении, а мать была сектанткой.

Соседка утверждает, что мать погибшего мальчика состоит в религиозной секте, куда регулярно отдает все денежные средства. Отец семейства, согласно её словам, не имеет постоянной работы и систематически берёт деньги в долг у окружающих.

Соседка раскрыла шокирующую правду. Видео © Telegram / E1.RU

«Раньше к их дому постоянно подъезжали машины с сектантами. Мужчина не работает, постоянно занимает деньги, которые потом приходится отдавать. А все её средства уходят в секту»,пояснила Нина Александровна в своем обращении к журналистам.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех озвученных фактов для установления точных причин и обстоятельств гибели ребёнка.

«Был легко одет»: Появились новые подробности в деле о пропаже ребёнка на Урале
Накануне стало известно, что спасатели нашли тело восьмилетнего мальчика из Свердловской области, который пропал в Артёмовском три дня назад. Его искали с 26 августа, ребёнок исчез днем. В тот же день в местном водоёме были найдены его личные вещи и одежда.

