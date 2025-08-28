Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 12:26

Белоусов поручил создать базу данных с результатами ударов дронов по противнику

Белоусов поручил создать в войсках базу данных поражений ВСУ беспилотниками. Обложка © Telegram / Минобороны России

Белоусов поручил создать в войсках базу данных поражений ВСУ беспилотниками. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов инициировал создание в войсках единой базы данных, где бы хранились результаты поражения целей противника с применением беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, Белоусову уже отчитались о выполнении поручения в группировке войск «Центр».

Белоусов поручил создать в войсках базу данных поражений ВСУ беспилотниками. Видео © Telegram / Минобороны России

Разработка была представлена в ходе инспекции группировки Белоусовым, которому доложили о выполнении его поручения по созданию системы. Внедрение программно-аппаратного комплекса позволяет в автоматическом режиме обобщать и анализировать информацию от операторов различных типов БПЛА, что значительно повышает эффективность их применения.

Белоусов отметил, что в процессе использования программы формируется массив данных для искусственного интеллекта, что имеет важное перспективное значение. Министру также продемонстрировали разработанные военнослужащими универсальные наземные станции управления, адаптированные для работы со всеми типами беспилотников в условиях современной радиоэлектронной борьбы.

Глава оборонного ведомства поручил командованию группировки передать накопленные данные в профильные службы для детального анализа. Кроме того, в инженерном соединении был создан специализированный центр по подготовке, развитию и применению беспилотных систем, где осуществляется мониторинг передового опыта и разработка новых решений.

Назначен новый командующий войсками «Север»
Назначен новый командующий войсками «Север»

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север», где заслушал доклады о текущей обстановке и поставил ряд задач. Он также ознакомился со средствами борьбы с БПЛА ВСУ, которые военнослужащие группировки дорабатывают, опираясь на опыт, полученный в зоне СВО

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Андрей Белоусов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar