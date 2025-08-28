Белоусов поручил создать базу данных с результатами ударов дронов по противнику

Министр обороны России Андрей Белоусов инициировал создание в войсках единой базы данных, где бы хранились результаты поражения целей противника с применением беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, Белоусову уже отчитались о выполнении поручения в группировке войск «Центр».

Белоусов поручил создать в войсках базу данных поражений ВСУ беспилотниками. Видео © Telegram / Минобороны России

Разработка была представлена в ходе инспекции группировки Белоусовым, которому доложили о выполнении его поручения по созданию системы. Внедрение программно-аппаратного комплекса позволяет в автоматическом режиме обобщать и анализировать информацию от операторов различных типов БПЛА, что значительно повышает эффективность их применения.

Белоусов отметил, что в процессе использования программы формируется массив данных для искусственного интеллекта, что имеет важное перспективное значение. Министру также продемонстрировали разработанные военнослужащими универсальные наземные станции управления, адаптированные для работы со всеми типами беспилотников в условиях современной радиоэлектронной борьбы.

Глава оборонного ведомства поручил командованию группировки передать накопленные данные в профильные службы для детального анализа. Кроме того, в инженерном соединении был создан специализированный центр по подготовке, развитию и применению беспилотных систем, где осуществляется мониторинг передового опыта и разработка новых решений.