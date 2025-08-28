Мессенджер MAX
28 августа, 12:08

За год + $20 млрд: Создатель Лабубу вошёл в топ-100 богатейших людей мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

Ван Нин, создатель популярнейших кукол Лабубу, вошёл в топ-100 самых богатых людей планеты. Он занял 85-ю строчку рейтинга Bloomberg.

Стремительный рост акций китайской компании Pop Mart, производителя этих игрушек, почти на 250% за год, вызванный ажиотажем вокруг Лабубу, привёл к увеличению состояния Ван Нина на 20 миллиардов долларов. Теперь его капитал оценивается в 27,5 миллиарда долларов. Ван Нин, владеющий почти половиной акций Pop Mart, обошёл в рейтинге таких известных личностей, как Джефф Безос и Уоррен Баффет.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность растущей популярностью китайских игрушек Лабубу в России. Она назвала этих персонажей «безобразными» и отметила, что их внешний вид вызывает отторжение. Матвиенко подчеркнула необходимость развития отечественного производства и поддержки российских дизайнеров, чтобы создавать конкурентоспособные и стильные игрушки, способные завоевать мировое признание.

