За год + $20 млрд: Создатель Лабубу вошёл в топ-100 богатейших людей мира

Стремительный рост акций китайской компании Pop Mart, производителя этих игрушек, почти на 250% за год, вызванный ажиотажем вокруг Лабубу, привёл к увеличению состояния Ван Нина на 20 миллиардов долларов. Теперь его капитал оценивается в 27,5 миллиарда долларов. Ван Нин, владеющий почти половиной акций Pop Mart, обошёл в рейтинге таких известных личностей, как Джефф Безос и Уоррен Баффет.



