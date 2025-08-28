Мессенджер MAX
28 августа, 12:40

Боец ВС РФ раскрыл цель самоубийственной вылазки ВСУ к Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krabikus

Попытка украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться к Крымскому полуострову на катерах 20 августа носила демонстративный и самоубийственный характер. Такое заявление сделал боец добровольческого подразделения с позывным Мираж в интервью ТАСС.

По словам российского военнослужащего, суть этой операции ВСУ заключалась в демонстрации активных действий своим западным спонсорам ценой жизней украинских солдат. Он подчеркнул, что Украина, получая финансовую и военную помощь, вынуждена показывать свою активность через подобные вылазки.

«Украине выделяют деньги, технику, вооружение, они должны показывать своим спонсорам свою активность, в том числе через такие суицидальные выходы», — заявил Мираж.

Боец пояснил, что в Крыму создана эшелонированная система обороны, включающая современные средства обнаружения и поражения противника. Чем ближе к береговой линии, тем более мощной становится защита, что практически исключает возможность высадки вражеского десанта на полуостров.

20 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российским военным удалось сорвать эту попытку прорыва в Чёрном море. Один из катеров ВСУ был поражён, что привело к срыву украинской операции.

Алиса Хуссаин
