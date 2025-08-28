Попытка украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться к Крымскому полуострову на катерах 20 августа носила демонстративный и самоубийственный характер. Такое заявление сделал боец добровольческого подразделения с позывным Мираж в интервью ТАСС.

По словам российского военнослужащего, суть этой операции ВСУ заключалась в демонстрации активных действий своим западным спонсорам ценой жизней украинских солдат. Он подчеркнул, что Украина, получая финансовую и военную помощь, вынуждена показывать свою активность через подобные вылазки.

«Украине выделяют деньги, технику, вооружение, они должны показывать своим спонсорам свою активность, в том числе через такие суицидальные выходы», — заявил Мираж.

Боец пояснил, что в Крыму создана эшелонированная система обороны, включающая современные средства обнаружения и поражения противника. Чем ближе к береговой линии, тем более мощной становится защита, что практически исключает возможность высадки вражеского десанта на полуостров.