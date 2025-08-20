Десант ВСУ на скоростных катерах сгорел в «‎огненном шторме» во время высадки в Чёрном море

Попытку проникновения на крымское побережье диверсионно-разведывательного подразделения ВСУ на скоростных катерах пресекли российские военные в акватории Чёрного моря. Вражеский десант засекли во время движения в направлении Крымского полуострова, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня ночью в акватории Чёрного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма. Один из катеров был поражён нашими военнослужащими. В итоге операция ВСУ была сорвана», — рассказал Сальдо ТАCС.