Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 12:03

Десант ВСУ на скоростных катерах сгорел в «‎огненном шторме» во время высадки в Чёрном море

Сальдо: Попытка прорыва украинской ДРГ к Крыму пресечена в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Попытку проникновения на крымское побережье диверсионно-разведывательного подразделения ВСУ на скоростных катерах пресекли российские военные в акватории Чёрного моря. Вражеский десант засекли во время движения в направлении Крымского полуострова, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня ночью в акватории Чёрного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма. Один из катеров был поражён нашими военнослужащими. В итоге операция ВСУ была сорвана», — рассказал Сальдо ТАCС.

МО РФ подтвердило удар по причалам ВСУ, используемым для поставок топлива
МО РФ подтвердило удар по причалам ВСУ, используемым для поставок топлива

Ранее российское военное ведомство сообщило о ликвидации двух малоразмерных быстроходных катеров ВСУ. Инцидент произошёл в северо-западной части акватории Чёрного моря. Цель была уничтожена силами флота. А Росгвардия и ФСБ сорвали попытку десанта из спецназовцев ВСУ высадиться в Брянской области, часть солдат была захвачена в плен. Место разгрома сил противника было сняло на видео.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar