Русский музей в Петербурге посвятил выставку 125-летию Алексея Пахомова

К 125-летию со дня рождения Алексея Пахомова Русский музей открывает первую с 1986 года масштабную персональную выставку художника. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге открылась выставка. Видео © tvspb.ru

Сын вологодского крестьянина, Алексей Пахомов мог бы не стать известным художником, однако его талант проявился очень рано. По словам дочери мастера Василисы Пахомовой, молва о поразительно одарённом мальчике, поразительно похоже рисующем односельчан, дошла за семь верст до местного помещика — барина, графа Зубова. С тех пор Зубов взял на себя покровительство над этим талантливым мальчиком. После этого детство будущего художника закончилось и началась учёба. В 14 лет он приехал в Петроград, где и остался, а деревенские сюжеты стали одной из его излюбленных тем в творчестве.

На выставке отдельный зал посвящён литографии. Эстампы создавались в самое страшное для страны время — в годы Великой Отечественной войны художник остался в блокадном Ленинграде и продолжал творить, с документальной точностью фиксируя происходящее. За эту серию Пахомов был удостоен Сталинской премии второй степени. Позже он стал Народным художником, а в 1973 году посмертно получил Государственную премию за работу над «Азбукой» Льва Толстого.