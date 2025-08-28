Мессенджер MAX
Регион
28 августа, 13:03

Русский музей в Петербурге посвятил выставку 125-летию Алексея Пахомова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dreamer Company

К 125-летию со дня рождения Алексея Пахомова Русский музей открывает первую с 1986 года масштабную персональную выставку художника. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге открылась выставка. Видео © tvspb.ru

Сын вологодского крестьянина, Алексей Пахомов мог бы не стать известным художником, однако его талант проявился очень рано. По словам дочери мастера Василисы Пахомовой, молва о поразительно одарённом мальчике, поразительно похоже рисующем односельчан, дошла за семь верст до местного помещика — барина, графа Зубова. С тех пор Зубов взял на себя покровительство над этим талантливым мальчиком. После этого детство будущего художника закончилось и началась учёба. В 14 лет он приехал в Петроград, где и остался, а деревенские сюжеты стали одной из его излюбленных тем в творчестве.

На выставке отдельный зал посвящён литографии. Эстампы создавались в самое страшное для страны время — в годы Великой Отечественной войны художник остался в блокадном Ленинграде и продолжал творить, с документальной точностью фиксируя происходящее. За эту серию Пахомов был удостоен Сталинской премии второй степени. Позже он стал Народным художником, а в 1973 году посмертно получил Государственную премию за работу над «Азбукой» Льва Толстого.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге открылась выставка фронтовых фотографий Евгения Халдея — автора легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». Выставка начинается с фото от 21 июня 1941 года — последнего дня перед войной. Уже 22 июня молодой фотограф делает свой знаменитый снимок: жители Москвы, слушающие выступление Молотова о начале войны. Как отмечала дочь Халдея, он тщательно отслеживал и документировал дальнейшие судьбы героев всех своих фотографий.

