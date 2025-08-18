В Петербурге открылась выставка фотографий знаменитого военкора ВОВ Халдея

В Петербурге открылась выставка фронтовых фотографий Евгения Халдея — автора легендарного снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». Экспозиция разместилась в Музее обороны и блокады Ленинграда.

В Санкт-Петербурге открылась выставка фотографии военного корреспондента Евгения Халдея. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

«Он прилетел в ночь первого мая, прилетел на Темпельховский аэродром. И, безусловно, он понимал, что никакой тряпочкой не обойтись, тут нужен масштаб. И вот масштаб по-халдейски получился», — рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» дочь фотографа Анна Халдей о создании знаменитого кадра.

Выставка начинается со снимка последнего мирного дня — 21 июня 1941 года. Уже на следующий день молодой фотокорреспондент сделал кадр с москвичами, слушающими речь Молотова о начале войны. Как отметила дочь специалиста, Халдей скрупулёзно документировал судьбы героев своих снимков, поддерживая с многими дружеские отношения после войны.

Особое место в экспозиции занимает серия о «ночных ведьмах» — лётчицах 588-го авиаполка. Однако главным свидетельством исторической правды стали кадры Нюрнбергского процесса. По словам организатора выставки Романа Змелячева, фотографии Халдея сыграли ключевую роль в осуждении нацистских преступников, запечатлев их зверства.

Несмотря на всемирную известность, сам фотограф, переживший все ужасы войны, редко говорил о пережитом. Как вспоминает дочь, скромный по натуре Халдей предпочитал молчать о войне, оставив потомкам тысячи пронзительных кадров, ставших классикой военной фотожурналистики.