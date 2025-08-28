МИЦ Известия заключили соглашение с Советом по коммуникациям Никарагуа

Мультимедийный информационный центр «Известия» заключил соглашение о сотрудничестве с Советом по коммуникациям и гражданству Никарагуа. Как сообщила пресс-служба российского медиахолдинга, документ подписали генеральный директор МИЦ Владимир Тюлин и координатор по СМИ никарагуанского совета Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо.

«Хотел бы поблагодарить господина Ортегу, что, несмотря на все сложности последнего времени, нашли возможность к нам приехать и подписать это соглашение. Для нас это очень важно, и мы благодарны за такое дружеское отношение. Наши подходы к деятельности СМИ полностью совпадают: мы придерживаемся принципов объективности и всестороннего освещения событий. Поэтому я уверен, что вместе у нас всё получится», — отметил Владимир Тюлин.

В свою очередь представитель никарагуанской стороны заявил, что сотрудничество с российскими журналистами является честью для сандинистских СМИ и позволит совместно защищать правду в сложные времена. Соглашение предусматривает обмен информацией, совместное производство контента и взаимные стажировки журналистов.

Данное партнёрство стало первым для МИЦ «Известия» с медийными организациями Никарагуа. Совет по коммуникациям и гражданству объединяет около двадцати крупнейших изданий и радиостанций страны. Подписанный документ направлен на укрепление взаимопонимания между народами двух стран и расширение аудитории на национальном и международном уровнях.

Отмечается, что в состав совета входят шесть национальных телеканалов: Canal 4, Canal 6, Canal 8, Canal 13, Canal 15 и Canal 51. Радиовещание представлено такими станциями, как Radio Ya, Radio Sandino и Radio Nicaragua. Цифровой сегмент представлен интернет-изданием El 19 Digital.