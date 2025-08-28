Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 августа, 13:33

«Всем нам — победы!»: Военнослужащие ЦВО получили новую технику от ЕР

Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию мотоциклов бойцам ЦВО

«Единая Россия» и фонд «Ветераны СВО и КТО» передали 100 мотоциклов бойцам ЦВО. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Наши бойцы на СВО получили новую технику: партия «Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны СВО и КТО» передала военнослужащим Центрального военного округа в Екатеринбурге 100 мотоциклов. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

«Единая Россия» и фонд «Ветераны СВО и КТО» передали 100 мотоциклов бойцам ЦВО. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально

«По всей стране под флагом «Единой России» собрались патриотически настроенные силы - бизнес, граждане, которые прекрасно понимают: чтобы нам победить - необходимо объединиться. <...> Будем дальше продолжать делать её, сколько это необходимо. Пожелаем бойцам удачи, а всем нам – победы!», — подчеркнул секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев.

В партии отметили, что техника была собрана по заявкам участников спецоперации. Манёвренная и надёжная техника востребована на передовой, поэтому её передача военнослужащим ЦВО помогает улучшить боевые возможности на линии фронта.

Ранее Народный фронт передал эвакуационный багги военному медику Арслану с позывным Кэп, который спас тысячи бойцов в зоне специальной военной операции. Торжественную передачу подарка провели изобретатель Эдуард Мымрин и актёр Иван Охлобыстин. Арслан, ранее работавший сварщиком, попал в эвакуационную группу после успешного спасения раненого на второй день службы.

Милена Скрипальщикова
