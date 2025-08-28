«Всем нам — победы!»: Военнослужащие ЦВО получили новую технику от ЕР
Единая Россия и фонд Ветераны СВО и КТО передали партию мотоциклов бойцам ЦВО
«Единая Россия» и фонд «Ветераны СВО и КТО» передали 100 мотоциклов бойцам ЦВО. Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально
Наши бойцы на СВО получили новую технику: партия «Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны СВО и КТО» передала военнослужащим Центрального военного округа в Екатеринбурге 100 мотоциклов. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
«Единая Россия» и фонд «Ветераны СВО и КТО» передали 100 мотоциклов бойцам ЦВО. Фото © Telegram / Единая Россия. Официально
«По всей стране под флагом «Единой России» собрались патриотически настроенные силы - бизнес, граждане, которые прекрасно понимают: чтобы нам победить - необходимо объединиться. <...> Будем дальше продолжать делать её, сколько это необходимо. Пожелаем бойцам удачи, а всем нам – победы!», — подчеркнул секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев.
В партии отметили, что техника была собрана по заявкам участников спецоперации. Манёвренная и надёжная техника востребована на передовой, поэтому её передача военнослужащим ЦВО помогает улучшить боевые возможности на линии фронта.
