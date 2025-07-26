«Есть другой путь»: Эксперт оценил вероятность передачи Китаю трофейного западного оружия

Россия вряд ли напрямую передаст КНР образцы западного вооружения, добытого в ходе СВО в качестве трофеев, отметил военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов, комментируя соответствующие сообщения китайских СМИ. По его словам, Москва и Пекин могут выбрать иной путь сотрудничества.

«Есть другой путь. Он заключается в следующем: допустим, наши учёные занимаются разработками того или иного направления в области сверхзвука, гиперзвука, лазера или электрических подлодок. На уровне совместных лабораторий, совместных исследований и программ может вестись работа», — отметил собеседник «Царьграда».

По его словам, в данном случае речь идёт уже не о передаче трофейных технологий для изучения, а об обмене готовыми наработками. Такой подход подразумевает равноценный обмен решениями.