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Регион
26 июля, 11:29

«Есть другой путь»: Эксперт оценил вероятность передачи Китаю трофейного западного оружия

Эксперт Артамонов: Россия не передаст Китаю трофейное западное оружие

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия вряд ли напрямую передаст КНР образцы западного вооружения, добытого в ходе СВО в качестве трофеев, отметил военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов, комментируя соответствующие сообщения китайских СМИ. По его словам, Москва и Пекин могут выбрать иной путь сотрудничества.

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«Есть другой путь. Он заключается в следующем: допустим, наши учёные занимаются разработками того или иного направления в области сверхзвука, гиперзвука, лазера или электрических подлодок. На уровне совместных лабораторий, совместных исследований и программ может вестись работа», — отметил собеседник «Царьграда».

По его словам, в данном случае речь идёт уже не о передаче трофейных технологий для изучения, а об обмене готовыми наработками. Такой подход подразумевает равноценный обмен решениями.

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Напомним, ранее китайское издание NetEase заявило, что Россия якобы может передать Поднебесной западные трофейные вооружения, в частности ракеты Storm Shadow и компоненты систем ПВО Patriot. Журналисты уверены, что на Западе уже забили тревогу из-за возможного «подарка» КНР со стороны РФ.

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Борис Эльфанд
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