Главреда российской газеты арестовали за педофилию
Суд арестовал главреда Тюменской губернии Суразакова за насилие над ребёнком
Сергей Суразаков. Обложка © VK / Сергей Суразаков
Главный редактор газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков арестован по обвинению в педофилии. Ленинский районный суд заключил его под стражу до 30 сентября.
Известному журналисту предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Данное преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Сергей Суразаков — известен в Тюмени журналист. Работал в таких изданиях, как «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня». С 2013 года возглавлял редакцию газеты «Тюменская губерния».
Помимо журналистской деятельности, Суразаков входил в состав Общественной палаты региона, был членом совета при региональном УМВД.
