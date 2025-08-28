Мессенджер MAX
Регион
28 августа, 13:36

Главреда российской газеты арестовали за педофилию

Суд арестовал главреда Тюменской губернии Суразакова за насилие над ребёнком

Сергей Суразаков. Обложка © VK / Сергей Суразаков

Главный редактор газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков арестован по обвинению в педофилии. Ленинский районный суд заключил его под стражу до 30 сентября.

Известному журналисту предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Данное преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Сергей Суразаков — известен в Тюмени журналист. Работал в таких изданиях, как «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня». С 2013 года возглавлял редакцию газеты «Тюменская губерния».

Помимо журналистской деятельности, Суразаков входил в состав Общественной палаты региона, был членом совета при региональном УМВД.

Ранее Life.ru писал, что тренер из Москвы, который почти год насиловал свою ученицу, заключён под стражу. Трагические события происходили на территории столицы, Санкт-Петербурга и Тверской области.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Криминал
  • Тюменская область
