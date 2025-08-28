Главреда российской газеты арестовали за педофилию

Главный редактор газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков арестован по обвинению в педофилии. Ленинский районный суд заключил его под стражу до 30 сентября.

Известному журналисту предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Данное преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Сергей Суразаков — известен в Тюмени журналист. Работал в таких изданиях, как «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня». С 2013 года возглавлял редакцию газеты «Тюменская губерния».

Помимо журналистской деятельности, Суразаков входил в состав Общественной палаты региона, был членом совета при региональном УМВД.