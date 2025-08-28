В Челябинске эвакуировали торговый комплекс из-за подозрительного предмета
Обстановка у ТЦ в Челябинске. Обложка © VK / Нетипичный Челябинск
Челябинский ТРЦ «Куба» эвакуирован из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом URA.ru сообщил источник.
«В торговом комплексе был найден подозрительный предмет. Администрация комплекса приняла решение эвакуировать посетителей», — сообщил источник, знакомый с обстоятельствами произошедшего.
Сообщается, что администрация ТРК «Куба» через громкоговоритель сообщила о закрытии комплекса из-за технических неполадок и попросила всех присутствующих покинуть помещение.
А ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар в Центре реабилитации инвалидов. Потрадали два человека — постоялец и сотрудник надышались угарным газом.