Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:15

В Челябинске эвакуировали торговый комплекс из-за подозрительного предмета

Обстановка у ТЦ в Челябинске. Обложка © VK / Нетипичный Челябинск

Обстановка у ТЦ в Челябинске. Обложка © VK / Нетипичный Челябинск

Челябинский ТРЦ «Куба» эвакуирован из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом URA.ru сообщил источник.

«В торговом комплексе был найден подозрительный предмет. Администрация комплекса приняла решение эвакуировать посетителей», — сообщил источник, знакомый с обстоятельствами произошедшего.

Сообщается, что администрация ТРК «Куба» через громкоговоритель сообщила о закрытии комплекса из-за технических неполадок и попросила всех присутствующих покинуть помещение.

Пожарные более 12 часов тушат пожар в крупнейшем торговом центре Баку
Пожарные более 12 часов тушат пожар в крупнейшем торговом центре Баку

А ранее в Санкт-Петербурге произошёл пожар в Центре реабилитации инвалидов. Потрадали два человека — постоялец и сотрудник надышались угарным газом.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar